Житель Самары победил во всероссийском дорожном шоу «Новые горизонты успеха» и выиграл автомобиль

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Розыгрыш семиместного кроссовера стал финальной точкой всероссийского дорожного шоу Lifan. Конкурс шел с октября по декабрь 2017 года. Результаты розыгрыша были объявлены 12 декабря.«Конечно, я надеялся на победу, когда заполнял анкету, но надеяться и выиграть – совсем разные вещи. Для меня розыгрыш 12 декабря стал настоящим предновогодним чудом. Теперь я уверен: чудеса действительно случаются», – прокомментировал победитель, сообщают организаторы шоу.