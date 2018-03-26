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Ольга Шелест - полицейский, блогер, журналист и мама двоих сыновей.
Жить, помогая другим: 56 детей нашли родителей благодаря тому, что о них написала Ольга Шелест
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Новости /  Общество /  Социум  

Жить, помогая другим: 56 детей нашли родителей благодаря тому, что о них написала Ольга Шелест

26 марта 2018 16:05
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Ольга Шелест - полицейский, блогер, журналист и мама двоих сыновей.
Как пишет vkonline.ru, Ольга Шелест - полицейский, блогер, журналист и мама двоих сыновей. Младший неизлечимо болен, врачи даже советовали отказаться от такого ребенка. Вместо этого Ольга стала бороться не только за жизнь своего сына, но и за счастье других детей-инвалидов. За два года она помогла найти семьи для 56 мальчишек и девчонок.

Каждый день в семь часов утра Ольга Шелест стартует на работу - в региональное ГУ МВД, откуда возвращается лишь после семи вечера. Дома ее ждут сыновья: 15-летний Тимур и 4-летний Юрик. Младший сидит на руках у старшего, вместе они смотрят хоккей.

Точнее, Тимур смотрит, а Юрик слушает и «впитывает» реакцию брата на происходящее. Мальчик не видит мир так, как остальные, свое мнение выражает улыбкой и настойчивым «Ааа!». Члены семьи с легкостью различают разнообразие эмоций ребенка: недовольство, любопытство, радость... А четыре года назад все было иначе.

«С первого дня Юрик постоянно плакал, днем и ночью, спал не более часа в сутки, я просто с ума сходила, - с ужасом вспоминает то время Ольга Шелест. - Тимура успокаивала: ты тоже, мол, первые три месяца кричал все время, а сама понимала: с моим ребенком что-то не так. Кушает он хорошо, но взгляд не фокусирует, не улыбается, не пытается поднять голову. Врачи успокаивали - ничего страшного, все дети плачут, ваш ребенок ленивый и т.д. Но в три месяца я все-таки забила тревогу.


Началась беготня по врачам: неврологи, гомеопаты, эндокринологи. Никто не мог поставить диагноз. А когда Ольга с ребенком пришла просить направление на МРТ для сына, престарелая врач сказала ей: «Я советую вам сдать ребенка в детский дом, это глубокий инвалид, вы будете только мучиться».

«Я ее слова всерьез не восприняла, у меня даже мысли не было отдать сына, я поняла только, что в России никто даже не попытается вникнуть и попробовать понять, что с моим ребенком, - говорит Ольга. - Тогда я заняла у знакомых деньги и поехала в Израиль. Там, после серьезного глубокого обследования, врач сказал, что у Юрика лейкодистрофия, болезнь Канавана, и он все время плачет, потому что у него мышечные боли. Дальше будет только хуже, такие детки, как правило, доживают лишь до трех лет».

Но и тут Ольга Шелест не опустила руки. Израильские медики посоветовали ей лекарство, от которого Юре постепенно становилось легче. Он стал больше спать, а в девять месяцев впервые улыбнулся.

«Через вопрос ужаса: за что, я пришла к пониманию – для чего? Для чего мне дан Юра - не в наказание, а для того, чтобы я по-другому посмотрела на свои устои, он перевернул всю мою жизнь, - признается Ольга. - Поэтому родителям, у которых рождаются особенные детки, я бы посоветовала как можно раньше постараться осознать, что ни ребенок, ни сами родители ни в чем не виноваты, а малыш дан семье с какой-то целью. Есть пословица: Бог не дает ноши больше, чем мы можем вынести. И на самом деле наши особые дети открывают нам нас самих с лучшей стороны. Главное – не отчаиваться и понимать, что если мы не можем изменить ситуацию (вылечить ребенка), мы можем изменить свое отношение к ней».

Постепенно жизнь наладилась. Юра стал спокойнее, начал реагировать на внешний мир, прислушиваться к голосам. Ольга нашла няню – прекрасную, добрую женщину, которая искренне полюбила Юрика, а сама вышла на работу.

Сегодня львиную долю хлопот она делит со старшим сыном Тимуром. «Мне не сложно с братом посидеть», - говорит подросток.

Тимур привык сам решать многие вопросы: отношения с учителями, сверстниками, домашние проблемы. Ему пришлось быстро взрослеть: до рождения Юрика Тимур занимался спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, карате, стрельбой - все это осталось в прошлом. Понимая, что мама нуждается в отдыхе, он взял часть ее забот на себя.

Сегодня у братьев особенные отношения: Юре достаточно быть рядом с Тимуром, и он доволен жизнью. Рядом со старшим братом он редко плачет и совсем не капризничает. А Тимур после школы спешит домой, отпускает няню, занимается домашним хозяйством.

А у его мамы освобождается еще немного времени, которое она тратит не на себя, а на помощь другим. Впервые в специализированный дом ребенка «Малютка» на Мехзаводе Ольга попала в марте 2015 года. Поехала туда за консультацией специалистов по поводу болячек сына, а в итоге стала для них палочкой-выручалочкой. Сначала помогала с бытовыми нуждами, потом с организацией мероприятий для детей. А в декабре она увидела маленького Кирилла, у которого было врожденное заболевание Спина-Бифида и он одиноко лежал в кроватке, но когда Ольга наклонилась к нему, радостно ей улыбнулся.

Тогда, как говорит Ольга Шелест, она потеряла покой. Ее не покидала мысль об одиночестве малыша, который из-за инвалидности лишен любви и заботы родных людей, и она впервые написала в своем Живом журнале о том, что особенному мальчику нужна семья. А через три месяца за ним приехали из Ижевска.

Благодаря ей родителей нашла обаятельная девочка-цыганка Хадижа. В три года она не могла ходить, а когда к ней пришли из опеки, с ходу предложила гостям погадать. Малышка настолько обаятельна, что по одному видео покорила сердце будущей мамы Лены.

С тех пор прошло два года, за это время с помощью Ольги Шелест родителей нашли 56 детей. По ее словам, помогает ей в поисках Юрик - «договаривается» с кем-то на небесах, и к самарским детишкам родители едут со всей России. При этом мама с папой находятся для проблемных ребят - либо с тяжелыми заболеваниями, либо из числа тех, кого в семью берут с трудом: подростки и «паровозики» (то есть более двух братьев и сестер разного возраста).

В 2017 году о ее общественной деятельности узнали СМИ и власти, после чего Шелест стала лауреатом акции «Благородство» и конкурса на призы губернатора.

«Сегодня я чаще пишу в соцсетях: в Facebook и VK, у нас есть своя группа «Еноты: ищем мам брошенным малышам» для поиска родителей детям-сиротам Самарской области, - рассказывает Ольга Шелест. - Но в последнее время популярность играет со мной злую шутку: мне пишут родители, которые хотят здоровых младенцев, и очень обижаются, когда я им пытаюсь объяснить, что на таких огромная очередь, я ими не занимаюсь, потому что они и так найдут себе маму и папу. А вот дети с особенностями, как невидимки, и к ним никто не стоит в очередь. С каждой семьей, которая забрала малыша из Самарской области, я продолжаю общаться, родители делятся со мной успехами своих детей».

Она никогда не думала, что будет делать нечто подобное. В детстве мечтала стать актрисой. Потом окончила филологический факультет СамГУ и пошла работать журналистом на телеканал «Будни» (сейчас это ТРК «Терра»). На дворе были 90-е, и самые «горячие» темы поставлял отдел криминала.

В 2000-х журналистку Шелест переманили в пресс-службу Главного следственного управления при ГУВД. А уже через год уехала в командировку в Чечню на три месяца. На протяжении 13 лет Ольга Шелест возглавляла пресс-службу Управления ФСКН России по Самарской области, а в 2016-м, после расформирования службы, вернулась в МВД, в качестве заместителя начальника отдела информации и общественных связей.

«Самое дороге в моей жизни – это мои дети и мои родители. Мама и папа с детства поддерживали меня во всех моих начинаниях. Честно говоря, сейчас сама, будучи мамой, с ужасом думаю о том, как мои родители перенесли известие о том, что я еду в Чечню, где тогда еще стреляли. Но мама с папой не сказали ни слова, просто приняли мое решение. Они помогали и до сих пор помогают мне с сыновьями. Когда родился Юрик, мама год жила со мной, подменяла меня ночами, очень жалела, я видела это, и старалась дать мне отдохнуть. Благодаря маме и папе я выжила в тот сложный первый наш год с Юриком, не сломившись».

2017-й принес Ольге Шелест немало хорошего: возврат к любимому делу (общению со СМИ и созданию текстов на социально значимые темы, в том числе о детках-инвалидах), общественное признание.

Чего еще просить у судьбы? «Мне хочется, чтобы мои близкие были здоровы, чтобы у Тимура была цель в жизни, потому что без цели жизнь теряет смысл, хочется, чтобы Юрик подольше оставался со мной, был стабилен и продолжал радовать хорошим настроением. А еще я хочу, чтобы у каждого ребенка была семья, и я хочу продолжать помогать детям и родителям находить друг друга».

Бог не дает ноши больше, чем мы можем вынести. Наши особые дети открывают нам нас самих с лучшей стороны. Главное – не отчаиваться. 




Фото:   vkonline.ru
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