Жильцы домов на Аминева написали жалобы на автомойку и автосервис в их дворе президенту РФ и послам 200 иностранных держав
9 августа 2018 15:49
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В жалобе идет речь о незаконных, с точки зрения заявителей, автомойке и автосервисе, работающих у них во дворе. Как следует из текста, данные объекты функционируют «круглосуточно в нарушение земельного законодательства и закона о санитарно-защитных зонах», «загрязняют воздух и воду, создают шум».
Собственник автомойки — бывший сотрудник МВД Нестеров, который якобы «не имеет налогового номера и много лет не платит налоги», а вместо этого «платит взятки местной мафии, состоящей из районных, городской и областной прокуратур, местных администраций, полиции и Роспотребнадзора». Жильцы считают, что «часть денег из собранных взяток они отправляют в Москву, поэтому федеральные власти защищают местную мафию». Ранее мойка «принесла неприятности даже нескольким добропорядочным американским гражданам», которые писали жалобы от имени жителей.
Круг адресатов жалобы очень широк. Кроме руководства страны, это все послы иностранных государств в Москве (их почти 200), включая Мальтийский орден и непризнанные государства. Также жильцы домов на Аминева обратились к мэрам иностранных городов-побратимов Самары с просьбой «официально приостановить партнерские отношения с нашим преступным мафиозным городом до тех пор, пока наша жалоба не разрешится».
Зачем же заявители ищут огласки за границей? Они просят «объяснить властям то, что большинство граждан в мире сочтут их поведение, которое они считают нормальным и самим собой разумеющимся, а также состояние их сознания и морали наглым, возмутительным и неприемлемым».
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