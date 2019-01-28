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Новости /  Общество /  Социум  

Жилой комплекс на улице Часовой снова заморожен

28 января 2019 23:30
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Александр Хинштейн встретился с многочисленной группой жильцов, по мнению которых, строительство внутри их дворов категорически запрещено.
В начале октября 2018 года депутата ГД РФ Александр Хинштейн побывал на месте строительства дома ЖК «Часовая», где встретился с многочисленной группой жильцов, по мнению которых, строительство внутри их дворов категорически запрещено, передает hinshtein.ru.

Местные жители домов №№163, 165, 167, 169, 171 по ул. Ново-Садовой, №№ 2,6 по ул. Ерошевского №№ 1,3,5 по ул. Часовой считают, что новая высотка разрушит дома, построенные в 1926-1934 годах прошлого века.

Они обратились к своему депутату Государственной Думы по Самарскому 158-му одномандатному округу с просьбой включиться в решение их проблемы и остановить строительство 2-секционного 16-этажного дома на 255 квартир рядом с их домами.

Тогда, в октябре 2018 года было принято решение о замораживании строительства, до полного изучения обстоятельств выдачи разрешения на строительство компании-застройщику «Прогресс-Н», а также время было необходимо для проведения дополнительных экспертиз, подтверждающих возможность застройки этой территории.

Третья встреча с инициативной группой жильцов и застройщиком – компанией «Прогресс-Н», получившей эту площадку в качестве компенсационной, для решения проблемы обманутых дольщиков, прошла в министерстве строительства Самарской области при участии нового министра Евгения Чудаева.

Детально изучив экономику объекта строительства, все обстоятельства стройки и, конечно же, позицию жителей соседних домов, Александр Хинштейн увидел, что ситуация со строительством усложнилась. Евгений Чудаев увидел признаки пирамидного строительства объекта на ул.Часовой, так как выручка от продажи квартир в ЖК «На Часовой», по сообщению застройщика, финансирует другой объект строительства, чего никак не допускает ФЗ-214, поправки которого запрещают финансирование одного объекта финансовым потоком другого.

Окончательное решение по строительству ЖК «Часовая» не вынесено. Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев предложил взять небольшую паузу для более детального знакомства с экономикой объекта и возможностью предоставления застройщику другой, менее «горячей» площадки в качестве компенсации за достройку объектов для обманутых дольщиков.

«Решать проблемы одних людей, создавая проблему другим людям - не правильно. Давайте смотреть, какие затраты вы понесли, сводить реестр затрат и думать каким образом соотнести решение проблемы с соотнесенными затратами» - сказал, подводя итог совещания Александр Хинштейн. Министр строительства поддержал Александра Евсеевича, добавил, что это можно сделать на рабочей встрече, а дальше – проинформировать жителей об окончательном решении. 



Фото:    hinshtein.ru
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