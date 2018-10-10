Жили в землянке. В Сибири два брата ушли в тайгу, чтобы не платить кредиторам

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По данным службы, один из братьев задолжал по алиментам на содержание сына и дочери более 600 тысяч рублей, а другой не вернул банку свыше 1,5 миллионов рублей.Выйти на сбежавших помогли знакомые одного из братьев. В конечном итоге на первого был составлен протокол о неуплате алиментов, и теперь ему грозит срок до 15 суток ареста или до 150 часов обязательных работ. Мужчина устроился на работу вахтёром, куда он выйдет, отбыв наказание за неуплату алиментов.Второй мужчина, которого приставы искали за неоплату кредита, объяснил, что лично он не брал деньги у банка, а всего лишь выступил поручителем по чужому долгу.Сколько времени отшельники скрывались от кредиторов в лесу, не сообщается.