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Новости /  Общество /  Социум  

Жигулевский заповедник отметил 90-летний юбилей

21 августа 2017 20:25
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Животный мир заповедника богат и разнообразен. Здесь встречается свыше 200 видов птиц, из них более 100 гнездится, 10 редких видов включено в Красную книгу России. В заповеднике отмечено 48 видов млекопитающих.
Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 г. на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. В 1977 году Юбилей отмечается в день создания Средне-Волжского заповедника – 19 августа.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил поздравительную телеграмму руководству и специалистам одного из старейших заповедников в стране.

Жигулевскому заповеднику было присвоено имя профессора Ивана Ивановича Спрыгина, организатора первого заповедного участка в Жигулях и первого руководителя Средне-Волжского заповедника.

Своим названием заповедник обязан Жигулевским «горам». Благодаря своему географическому положению, разнообразию микроклиматических условий, обусловленному резко пересеченным «горным» рельефом и особенностям геологического прошлого, в Жигулях сохраняются возможности существования растений и растительных сообществ, свойственных различным географическим зонам.

В заповеднике произрастает около 1000 видов высших растений, из которых 30 признаются эндемиками. Среди них 5 видов — узкие эндемики Жигулей, которые нигде больше в мире не встречаются. Около 50 видов растений относят к числу реликтовых, сохранившихся здесь с отдалённых геологических эпох. Около 200 растений из флоры заповедника нуждается в особой охране, поскольку им грозит опасность исчезновения на окружающих территориях, из них 14 видов внесено в Красную книгу России.

Животный мир заповедника богат и разнообразен. Здесь встречается свыше 200 видов птиц, из них более 100 гнездится, 10 редких видов включено в Красную книгу России. В заповеднике отмечено 48 видов млекопитающих. Наиболее разнообразны и многочисленны мелкие грызуны, широко представлен отряд рукокрылых (летучие мыши). Постоянными обитателями заповедника являются копытные: лось, кабан и косуля, хищники: барсук, лесная куница, лисица, ласка и горностай, а также зайцы беляк и русак, белка и соня-полчок. Территорию заповедника постоянно посещают волки, изредка встречаются рысь и енотовидная собака.

Жигулевский заповедник расположен в Среднем Поволжье на Самарской Луке – местности, прилегающей к глубокому изгибу Волги у впадения реки Самары. Площадь заповедника 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок, расположенный в северной части полуострова и 500 га – на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями.

Основная цель и задачи Жигулевского заповедника заключается в сохранении и изучении всех элементов его природного комплекса, сообщает priroda.samregion.ru.
 
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Комментарии



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