Жигулевские полицейские проводят профилактические мероприятия по недопущению употребления спиртного несовершеннолетними

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Так, в настоящее время в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Жигулевску на профилактическом учете за злоупотребление спиртных напитков состоит 43 несовершеннолетних, из них один также состоит на профилактическом учете у врача – нарколога.Нередко семейные праздники, домашние застолья сопровождаются распитием алкогольных напитков. Взрослые находятся в приподнятом настроении, шутят, смеются. Дети зачастую не понимают, что причиной веселья является не только повод застолья, но и принятый алкоголь, так и формируется ассоциация праздника с алкоголем.Отсутствие внимания со стороны родителей также может привести к увлечению спиртным. Очень часто в неблагополучных семьях нет места воспитанию, и дети предоставлены сами себе. В результате они большую часть времени проводят на улице, порой не в лучшем обществе, распивая спиртные напитки.В текущем году за появление несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности по ст.20.20 КоАП РФ привлечен 21 подросток и 19 родителей по ст.20.22 КоАП РФ, дети которых не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Все они поставлены на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних.С целью недопущения употребления несовершеннолетними спиртных напитков инспекторами ОДН в образовательных учреждениях проводятся лекции о вреде и последствиях, наступающих вследствие употребления спиртного, наркотических и токсических веществ.