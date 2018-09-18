Жигулевская ГЭС поддержала фестиваль «Вместе ярче»

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Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» поддержал инициативу и принял участие в мероприятии.Площадкой для спортивной части фестиваля стал стадион «Кристалл». Программа соревнований включала в себя эстафету из восьми станций по разным спортивным направлениям. Участниками детской спартакиады в Жигулевске стали 80 учащихся младшего возраста.«Отрадно, что ребята ответственно относятся к своему будущему, занимаются спортом, воспитывают в себе рациональный подход к ресурсам, и ценят то, что дает природа»,- отметил главный инженер филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» Олег Лытиков.В поддержку акции школьники фотографировались с хэштегами-лозунгами фестиваля #ВместеЯрче в поддержку его главной идеи — бережного отношения к энергоресурсам. Участники мероприятия получили дипломы и подарки от филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и регионального оргкомитета #ВместеЯрче, передает пресс-служба облправительства.