Жеребец самарского конезавода получил пожизненную лицензию ганноверского студбука
31 января 2019 16:49
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Жеребец по кличке Фалькон Е, использующийся в качестве производителя на конном заводе «Ермак» и несколько лет выступающий под седлом Владимира Белецкого, признан успешно прошедшим испытание работоспособности.
Согласно правилам ганноверского студбука, пожизненную лицензию могут получить жеребцы, прошедшие керунг, а также завоевавшие пять и более призовых мест с 1 по 3 в маршрутах класса S (от 140 до 160 см). Фалькон Е был приобретен конным заводом Ермак в 2010 году. Он продолжает успешно выступать и завоевывать победы.
Так, 20 января 2019 года на международных соревнованиях по конкуру в Польше, Владимир Белецкий в паре с ганноверским жеребцом Фальконом Е одержал очередную победу.
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Кёрунг - это мероприятие, где эксперты оценивают молодых жеребцов по показателям, и по результатам набранных баллов за тип, экстерьер, движения на шагу и на рыси, и отбирают более достойных для использования в разведении.
Конный завод «Ермак» находится в селе Колодинка Самарской области.
Хозяйство «Конного завода Ермак» насчитывает более 150 голов, и специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы и спортивных лошадей ганноверской породы.
На конном заводе «Ермак» организована БЕСПЛАТНАЯ секция верховой езды для детей в возрасте от 7 до 14 лет, 8 занятий в месяц с опытными инструкторами с педагогическим образованием, передает пресс-служба туристского информационного центра СО.
Фото: соцсети/туряр.рф
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