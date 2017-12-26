Женсовет Самарского юридического института устроил праздник детям в Доме матери и ребенка при ИК-15

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Праздник для малышей уже стал традиционным мероприятием, подготовленным всем личным составом института при участииблаготворительного фонда «Радость».Игрушки, книжки и развивающие игры не оставили равнодушными и малышей, и взрослых. В своем выступлении председатель женсоветаполковник внутренней службы Олеся Ежова пожелала, чтобы Новый год принес в семьи воспитанников ДМР мир, согласие и, конечно же, любовь.В свою очередь начальник колонии подполковник внутренней службы Максим Мищенко и начальник Дома матери и ребенка майор внутренней службы Виктор Харьков поблагодарили сотрудников и руководство вуза за оказанное внимание и заботу к детям, и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба СЮИ ФСИН России.Фото: пресс-служба СЮИ ФСИН России