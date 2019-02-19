Женщины Самары приглашаются к участию в международном форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику»

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С 1 по 2 марта 2019 года в Мурманске пройдет первый международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику». Главной целью мероприятия является создание площадки для объединения женщин различных профессий и взглядов, укрепления их деловой кооперации.Участие в форуме могут принять женщины – представители власти, бизнеса, здравоохранения, науки, искусства и культуры, общественныхдвижений. Для этого необходимо в срок до 26 февраля 2019 года зарегистрироваться на официальном сайте форума по адресу:http://wiforum.ru/.Деловая программа форума включает мероприятия, посвященные региональным практикам эффективного государственного и муниципального управления.Участниц ждет паритетная дискуссия "Роль женщины в развитии городов и поселков", семинар "Ораторское искусство", дискуссионный клуб"Как совмещать карьеру и материнство? Комплекс государственных мер для стимулирования рождения детей", круглый стол «Православная семья. Истоки нравственности воспитания» и многое другое, передает пресс-служба горадминистрации.