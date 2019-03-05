Женщина в истории: самарцам покажут фотографии из областного государственного архива
5 марта 2019 17:40
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На выставке представлено более 100 фотографий из фондов архива, большинство из которых демонстрируются впервые. Основная идея выставки – показать не историческое событие, а человеческий образ – женщину в истории. На фотографиях изображены женщины – свидетельницы разных эпох, начиная с 1920-х годов и по 1980-е годы, отражена как трудовая, так и повседневная жизнь, продемонстрированы их увлечения и интересы.
В экспозицию включены документы о женщинах в годы Великой Отечественной войны: в тылу и на фронте. Все они свидетельницы своего времени, наложившем отпечаток на их судьбы и характер. Экспонаты отражают дух времени и позволяют проследить, как менялся образ советской женщины.
Также на выставке представлены пропагандистские плакаты 20-50-х годов ХХ века, посвященные освобождению женщин от домашнего труда и вовлечению их в общественно-полезный труд.
Программой мероприятия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке, выступления творческих коллективов Самары.
Выставка будет работать с 7 марта по 21 июня с 10.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, передает пресс-служба горадминистрации.
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