Женщина в истории: самарцам покажут фотографии из областного государственного архива

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В преддверии Международного женского дня 7 марта 2019 года в 11.00 во Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) состоится открытие выставки «Пускай поёт о нас страна! Советские женщины в фотодокументах Самарского областного государственного архива социально-политической истории».На выставке представлено более 100 фотографий из фондов архива, большинство из которых демонстрируются впервые. Основная идея выставки – показать не историческое событие, а человеческий образ – женщину в истории. На фотографиях изображены женщины – свидетельницы разных эпох, начиная с 1920-х годов и по 1980-е годы, отражена как трудовая, так и повседневная жизнь, продемонстрированы их увлечения и интересы.В экспозицию включены документы о женщинах в годы Великой Отечественной войны: в тылу и на фронте. Все они свидетельницы своего времени, наложившем отпечаток на их судьбы и характер. Экспонаты отражают дух времени и позволяют проследить, как менялся образ советской женщины.Также на выставке представлены пропагандистские плакаты 20-50-х годов ХХ века, посвященные освобождению женщин от домашнего труда и вовлечению их в общественно-полезный труд.Программой мероприятия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке, выступления творческих коллективов Самары.Выставка будет работать с 7 марта по 21 июня с 10.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, передает пресс-служба горадминистрации.