Жених, набивший тату с датой свадьбы, ошибся в самом главном

38

29-летняя Натали решила поделиться с друзьями романтическим жестом мужа и сфотографировать тату. Именно тогда парочка поняла, что Ломэкс назвал тату-мастеру неправильную дату. В результате на его пальце было набито 25 июля 2017 года вместо 25 августа.Натали рассказала, что произошедшее они восприняли с улыбкой. Друзья пары заявили, что подобное могло случиться только с ними. Впрочем, тату-мастер смог исправить семёрку на восьмёрку. Как отмечается, Натали в итоге тоже решилась набить дату свадьбы на пальце.Фото: © mirror.co.uk