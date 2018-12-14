Жена Шнурова урезала зарплаты группе "Ленинград"
14 декабря 2018 15:52
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Как рассказал журналистам источник в окружении группы, Ольга активно вмешивается в финансовые вопросы и учит мужа экономить. Так она заявила Шнурову, что в его коллективе слишком много музыкантов и у них чрезмерно высокие зарплаты.
Влюблённый Шнуров предоставил супруге полный карт-бланш и не сопротивляется её финансовым реформам. Судя по всему, он даже согласился выгнать "лишних" участников коллектива. Пойдёт ли это на пользу "Ленинграду", предсказать невозможно, но музыканты вряд ли довольны уменьшением зарплат в преддверии новогодних праздников. Зато сам Сергей наверняка заработает больше обычного.
Отметим, что друг Шнурова Стас Барецкий не осуждает решения Ольги. По его словам, новая жена музыканта — умная женщина. Впрочем, в отличие от лидера "Ленинграда" доверять ей Стас не спешит.
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