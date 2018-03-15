Жена Аршавина компенсировала убытки «Аэрофлоту» за задержку рейса

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Аршавину сняли с рейса Москва — Алматы в начале января. Задержка вылета самолета, которая из-за этого произошла, составила более полутора часов.Тогда в пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что Аршавина продемонстрировала «деструктивное поведение»: проигнорировала требования экипажа и попыталась пересадить няню своего ребенка в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом. Кроме того, один из детей Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение, сама она также отстегнула свой ремень безопасности за 200 метров до взлетной полосы.Аршавина в интервью «Комсомольской правде» заявила, что ее дочь закапризничала, так как ей было необходимо поменять памперс. «Поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки», — пояснила она. По ее словам, бортпроводник жаловалась на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, и стало настоящей причиной снятия с рейса.Дополнительные расходы, которые понес «Аэрофлот» из-за задержки рейса, связаны с​ перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа, пояснили в компании. Для их компенсации компания подала в суд.«Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота», — говорится в сообщении «Аэрофлота».​Представитель «Аэрофлота» отказался уточнить РБК размер выплаченной Аршавиной компенсации.