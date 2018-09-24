Железнодорожники провели для самарских школьников урок безопасности

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В Самаре железнодорожники организовали урок безопасности для первоклассников школы №37 в специальном вагоне охраны труда Куйбышевской железной дороги. Во время экскурсии сотрудники магистрали продемонстрировали детям фото- и видеоматериалы по правилам безопасного поведения на железной дороге и рассказали о последствиях произошедших трагедий, наглядно демонстрирующих, к чему приводит незнание или игнорирование правил безопасности на железной дороге.



В такой нестандартной форме железнодорожники привлекают дополнительное внимание школьников к теме травматизма среди

несовершеннолетних, что становится особенно актуально в связи с началом учебного года, ведь за три летних месяца дети могли забыть правила безопасного поведения вблизи железной дороги и на объектах инфраструктуры. Основной целью данного мероприятия является обучение школьников и неукоснительное выполнение ими правил.



Куйбышевская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: запрещается ходить по путям в неустановленном месте, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Не оставляйте детей без присмотра вблизи железнодорожных путей! Помните: железная дорога является источником повышенной опасности, передает пресс-служба КбшЖД.