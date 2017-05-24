Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума

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Ежегодный опрос на эту тему провел исследовательский холдинг «Ромир», задав респондентам вопрос: сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни» (пресс-релиз есть у РБК).Средний желаемый размер дохода на одну российскую семью из трех человек, где двое работают, составил 83,6 тыс. руб., согласно апрельскому опросу. Это на 10,9 тыс. руб. (15%) больше, чем в аналогичном опросе год назад. «Ромир» объясняет это «сложившейся потребительской реальностью». Несмотря на официальную инфляцию в 5,6% по итогам 2016 года, у простых граждан сложилась собственная картина продуктовых цен. Поэтому сегодня они реалистично оценивают свои материальные запросы, учитывая возросшую стоимость товаров и услуг, констатируют авторы исследования.В целом показатель предпочитаемого россиянами дохода стал максимальным за все время измерений (с 2009 года). По данным «Ромир», 22% семей для обеспечения «нормальной жизни» хотят иметь 120 тыс. руб. в месяц и выше. Год назад без такого дохода не представляли нормальной жизни только 10% домохозяйств.«Ромир» сопоставляет данные своего опроса со средними реальными доходами домохозяйств, оцененными на основе данных Росстата. В предыдущие два года показатели были очень близки, то есть в кризис россияне умерили аппетиты — «в трудные времена меняется стиль потребления, происходит переориентация на самое необходимое». В этом же году вновь обозначился разрыв между реальным и желаемым доходом: средней семье не хватает около 12 тыс. руб. до удовлетворения своих стандартных запросов.Анализ опроса «Ромир» по федеральным округам показал, что только на Дальнем Востоке желаемые доходы и реальные почти совпадают (67–68 тыс. руб.). В остальных же округах потребности разнятся с реальностью весьма сильно. Так, при среднем доходе на семью в Северо-Западном округе в 60 тыс. руб. желаемая сумма для «нормальной жизни» там составила 101 тыс. руб. в месяц. Похожая разница видна в Приволжском округе — при среднем доходе на семью в 40,8 тыс. руб. жители региона хотели бы иметь 75,7 тыс. руб. На юге и севере страны разрыв между финансовыми аппетитами и реальностью составляет почти 1,8 раза.Наиболее высокие требования к обеспечению «нормальной жизни» традиционно предъявляют жители городов-миллионников. Средний запрос на семью из трех человек там составил 118 тыс. руб. В городах с населением до полумиллиона запросы куда скромнее и составляют 85 тыс. руб. В 2015 году они были еще умереннее — порядка 64 тыс. руб. Жителей сельской местности вполне устроил бы доход в 67 тыс. руб. в месяц, что лишь подтверждает тот факт, что значительную долю своей продуктовой корзины они производят самостоятельно.По данным «Ромир», материальные запросы женщин уже который год подряд оказываются немного скромнее экономических пожеланий мужчин. В свою очередь, финансовые аппетиты молодежи более чем на 17 тыс. руб. превышают запросы тех, кому за 60.Фото: Владимир Смирнов / ТАСС