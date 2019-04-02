Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье

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Ранее сообщалось, что Минприроды РФ пригласило французского ученого и океанографа Жан-Мишеля Кусто в Россию для помощи косаткам и белухам, содержащимся в бухте Средняя Приморского края. Официальное приглашение было также направлено на имя Кусто от губернатора Приморского края Олега Кожемяки."Программа такая: 3 апреля они должны прилететь в Москву, 4 апреля - встречаться с представителями министерства природных ресурсов РФ, и 4 апреля вечером вылететь во Владивосток. Пятого апреля - прилет во Владивосток, встреча с администрацией края и выезд в "китовую тюрьму", - сказал Лисицын.По его словам, там будут присутствовать эксперты от коалиции в защиту косаток."Фонд Кусто привлек одних из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных, которые имеют опыт, знания, неоднократно проводили соответствующие проекты и программы", - добавил собеседник.История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.