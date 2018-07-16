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Новости /  Общество /  Социум  

ЖК "Альбатрос", который дольщики ждали больше 10 лет, избавился от приставки "проблемный"

16 июля 2018 19:02
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Сегодня получены документы на ввод в эксплуатацию.
Ещё один объект долевого строительства в Самаре сегодня избавился от приставки "проблемный". Своих квадратных метров в ЖК "Альбатрос" по ул. Владимирской / Тухачевского дольщики ждали больше 10 лет. Всего здесь 378 квартир. Сегодня получены документы на ввод в эксплуатацию. 

Вместе с остальными решения вопроса ждала и семья Четверовых. Вступали в долёвку, когда родился старший сын. Сегодня он уже школьник, в семье подрастает и младшая дочь. Ирина рассказывает, что были периоды, когда надежду уже совсем теряли. А сегодня просто рады тому, что трудности позади. 

Квартиры в черновой отделке, но жильцы уже планируют, как они будут выглядеть после ремонта.

Виктор и Наталья Козловы долго жили на Сахалине, но переехали в Самару.   

Заслуженный строитель Виктор рассказывает, что при заключении договора сомнений не было, компания казалась надежной.

Дмитрий Азаров поздравил новоселов лично. Перед тем, как проверить сам ЖК, вместе с главой района он осмотрел близлежащую территорию, проверил, как в микрорайоне выполняется благоустройство, и дал ряд поручений.

Обращаясь к дольщикам, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Задача была непростая, шли к ней долго. Но объединив усилия и нового застройщика, и министерства, и инспекции по строительству, и правоохранителей, мы смогли правильно выстроить траекторию взаимодействия и добиться результата. Проблема обманутых дольщиков для Самарской области, к сожалению, остаётся актуальной, этот объект не единственный. Буду заниматься вопросом лично. Уверен, что по каждому дому будет решение. По абсолютному числу объектов решение найдено, и мы находимся на стадии реализации".

"Понимаю, что эта проблема родилась давно. И, тем не менее, если бы внимание власти было должным к таким объектам, вам не пришлось бы столько ждать. Поэтому, в любом случае, кто бы каких решений ни принимал, я считаю важным от лица власти извиниться за такой длительный процесс", - подчеркнул глава региона. 

Надеюсь, что сданный комплекс будет радовать вас. Хочу пожелать вам счастья в этих квартирах, они вам дорого дались!"- обратился Дмитрий Азаров к дольщикам "Альбатроса".

Во встрече принял участие Виталий Симонов - легендарный строитель Самары, построивший не один жилой район города.

Виталий Симонов вместе с главой региона оценил проведённые на объекте работы и отметил, что дом построен качественно.

Позже Дмитрий Азаров пообщался с жителями близлежащих домов. Обсудили не только бытовые вопросы - люди, в частности, поблагодарили его за успешное проведение ЧМ-2018, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.







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Комментарии



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