ЗАГСы перейдут на новое программное обеспечение, что упростит гражданам процедуру получения документов

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26 июля состоялось расширенное совещание посредством видеоконференцсвязи под председательством врио руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерины Мельник. В мероприятии также приняли участие представители министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, УФНС России по Самарской области, представители органов местного самоуправления, а также начальники отделов управления ЗАГС Самарской области, руководители 48 территориальных органов ЗАГС Самарской области, представители ГБУ СО «ЗАГС-Регион». На мероприятии подвели итоги деятельности управления ЗАГС Самарской области за первое полугодие 2018 года и обозначили задачи на перспективный период.В Российской Федерации до 2025 года на федеральном уровне должен быть создан единый централизованный информационный ресурс, предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о гражданах Российской Федерации. В условиях увеличения объемов взаимодействий между государством и гражданами ведение указанного федерального ресурса о населении значительно упростит предоставление государственных и муниципальных услуг.Кроме того, использование федерального ресурса о населении позволит исключить необходимость многократного информирования гражданами органов государственной власти и местного самоуправления о наступлении тех или иных событий в жизни человека.В целях обеспечения достоверности и актуальности сведений о населении, предусматривается поэтапное наполнение данного федерального ресурса, платформой для которого станет Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.С 01 октября 2018 года органы ЗАГС Российской Федерации перейдут на использование нового программного обеспечения ФГИС «ЕГР ЗАГС». Фактически создана единая облачная среда, посредством которой будут предоставляться государственные услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.Преимуществами новой системы являются, в том числе:– по завершении наполнения сведениями Единого реестра ЗАГС у заявителей появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте Российской Федерации;– возможность появления новых сервисов для граждан, как например, предоставление в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из записей актов о себе и о своих несовершеннолетних детях;– межведомственное взаимодействие для организации получения уполномоченными органами в электронном виде сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в среде СМЭВ;– взаимодействие всех участников создаваемой системы – органов ЗАГС разных субъектов Российской Федерации только в электронной форме.Таким образом, главной задачей этого года, стоящей перед органами ЗАГС и его сотрудниками, является выполнение мероприятий по внедрению федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).Что касается, итогов первого полугодия. Органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано записей актов: о рождении – 16 074 акта; о заключении брака – 7 596 актов; об установлении отцовства – 2 089 актов; об усыновлении (удочерении) – 120 актов.Анализ актов о рождении показывает, что, по-прежнему, мальчиков родилось больше чем девочек (50,9 и 49,1 % соответственно).212 семей жителей Самарской области пополнились близнецами.Зарегистрировано рождение 209 двоен (в городских округах Самара – 108, Тольятти – 41, в других городских округах – 23, в муниципальных районах – 37) и 3 тройни (в городских округах Самара, Тольятти, Октябрьск – по 1).Из общего числа зарегистрированных актов о рождении в отношении первых детей в семье составлено 6 192 акта о рождении (38,7 %), в отношении вторых – 6 686 актов (41,8 %), третьих – 2 277 актов (14,2 %), четвертых – 569 актов (3,5 %), пятых и последующих – 290 актов (1,8 %).Социальная поддержка государством молодых и многодетных семей, продление программы материнского (семейного) капитала способствуют росту рождения вторых, третьих и последующих детей в самарских семьях.Территориальные органы ЗАГС активно оказывают информационную поддержку новобрачным и молодым родителям о мерах социальной поддержки – в органах расположены информационные стенды и буклеты. В числе таких мер – ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется с этого года по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина при рождении первого ребенка.По популярности родительского выбора лидируют имена новорожденных: для мальчиков – Артём (401), Александр (337), Михаил (307), Дмитрий (303), Максим (284); для девочек – Анастасия (311), София (293), Мария (289), Виктория (287), Анна (269).В Самарском регионе родители назвали детей такими необычными (редкими) именами, как: Валентин, Светозар, Фома (по 2), Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир, Святогор (по 1); Иветта (2), Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Катарина, Лучезара, Любослава, Сталина (по 1).За I полугодие 2018 года в органы ЗАГС поступило 746 актов о смене имени. В первой половине 2018 года в регионе вступили в брак граждане 34 иностранных государств. Число браков с их представителями за отчетный период составило 569. Это – 7,5 % от общего количества зарегистрированных браков.Из них: с гражданами стран дальнего зарубежья зарегистрировано 63 акта о заключении брака (Вьетнама – 20, Нигерии – 3, ФРГ, Туниса – по 2, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Египта, Конго, Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Ливана, Ливии, Нидерландов, Перу, Сербии, США, Турции, Швейцарии – по 1); с гражданами Грузии – 16 актов, Латвийской Республики – 1 акт, с лицами без гражданства – 2 акта; с гражданами стран Содружества Независимых Государств зарегистрировано 506 актов.Представленные управлением ЗАГС Самарской области показатели по государственной регистрации актов гражданского состоянияотражают показатели деятельности органов ЗАГС Самарской области и не являются данными официального статистического учета населения, передает пресс-служба облправительства.