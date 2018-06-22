YouTube вел платную подписку для увеличения доходов видеоблогеров с аудиторией от 100 тыс. подписчиков
22 июня 2018 23:50
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Членство в своеобразном клубе фанатов видеоканала обойдется в $4,99 в месяц. За эти деньги подписки получат возможность использовать в комментариях авторские эмодзи, а также доступ к публикациям «не для всех» — дополнительным видео, уникальным видеопотокам. Основное содержание канала при этом остается общедоступным.
Ранее функция подписки была доступна на ограниченном числе каналов, выбранных администрацией YouTube для тестирования схемы. По новым правилам подключить ее сможет любой видеоблогер при условии, что подписчиков у его канала больше 100 тыс. Кроме того, необходимо и соблюдение некоторых других условий — блогер должен быть старше 18 лет, он должен жить в стране, где открыт доступ к функции Channel Memberships (Россия в списке есть), ему также вменяется в обязанность соблюдать требования YouTube к размещаемому на канале контенте и запрещается предлагать подписчикам некоторые виды бонусов.
В частности, запрещается давать доступ к скачиванию размещенных на канале YouTube аудио- и видеозаписям, проводить для подписчиков лотереи и тотализаторы, предлагать им общение наедине, а также обращаться к детям с просьбами уговорить родителей оформить подписку. За нарушение этих правил YouTube обещает приостанавливать действие функции на три месяца (при этом владелец канала перестает получать плату, а подписчики лишаются бонусов) и даже полностью отключать ее для нарушителей-«рецидивистов».
В качестве дополнительного источника доходов YouTube открывает для владельцев популярных каналов возможность продавать товары со своей атрибутикой — футболки, чехлы для мобильников, игрушки и так далее — прямо на сайте видеосервиса. В сообщении YouTube отмечается, что в ходе тестирования этой функции Джошуа Слайс, создатель серии детских анимационных фильмов про паучка Лукаса (у его канала свыше 2 млн подписчиков), продал за 18 дней 60 тыс. мягких игрушек в виде паука, заработав более $1 млн. На первом этапе новая функция будет доступна только в США.
В беседе с РБК блогер (BadComedian) Евгений Баженов назвал это «развитием YouTube». «Люди платят для того, чтобы в том числе смотреть материалы без рекламы, а мне как контентмейкеру падают деньги», — пояснил он. Баженов добавил, что сам он использовать платные функции не будет, так как ему важнее донести информацию для большего числа людей.
Блогер Руслан Усачев заявил РБК, что «любой дополнительный способ монетизации — это удобно». «Это выбор, который может делать автор на YouTube, как ему удобнее зарабатывать деньги, так он и будет это делать», — сказал он.
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