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YouTube вел платную подписку для увеличения доходов видеоблогеров с аудиторией от 100 тыс. подписчиков

22 июня 2018 23:50
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Channel Memberships обойдется в $4,99 в месяц.
Видеосервис YouTube предоставил владельцам наиболее популярных каналов дополнительные возможности увеличения своих доходов, говорится в сообщении сервиса. До сих пор основным их источником для видеоблогеров были доходы от продажи рекламы, теперь они смогут зарабатывать непосредственно на своих зрителях, предложив наиболее преданным «оформить отношения» с помощью функции Channel Memberships, передает РБК.

Членство в своеобразном клубе фанатов видеоканала обойдется в $4,99 в месяц. За эти деньги подписки получат возможность использовать в комментариях авторские эмодзи, а также доступ к публикациям «не для всех» — дополнительным видео, уникальным видеопотокам. Основное содержание канала при этом остается общедоступным.

Ранее функция подписки была доступна на ограниченном числе каналов, выбранных администрацией YouTube для тестирования схемы. По новым правилам​ подключить ее сможет любой видеоблогер при условии, что подписчиков у его канала больше 100 тыс. Кроме того, необходимо и соблюдение некоторых других условий — блогер должен быть старше 18 лет, он должен жить в стране, где открыт доступ к функции Channel Memberships (Россия в списке есть), ему также вменяется в обязанность соблюдать требования YouTube к размещаемому на канале контенте и запрещается предлагать подписчикам некоторые виды бонусов.

В частности, запрещается давать доступ к скачиванию размещенных на канале YouTube аудио- и видеозаписям, проводить для подписчиков лотереи и тотализаторы, предлагать им общение наедине, а также обращаться к детям с просьбами уговорить родителей оформить подписку. За нарушение этих правил YouTube обещает приостанавливать действие функции на три месяца (при этом владелец канала перестает получать плату, а подписчики лишаются бонусов) и даже полностью отключать ее для нарушителей-«рецидивистов».

В качестве дополнительного источника доходов YouTube открывает для владельцев популярных каналов возможность продавать товары со своей атрибутикой — футболки, чехлы для мобильников, игрушки и так далее — прямо на сайте видеосервиса. В сообщении YouTube отмечается, что в ходе тестирования этой функции Джошуа Слайс, создатель серии детских анимационных фильмов про паучка Лукаса (у его канала свыше 2 млн подписчиков), продал за 18 дней 60 тыс. мягких игрушек в виде паука, заработав более $1 млн. На первом этапе новая функция будет доступна только в США.

В беседе с РБК блогер (BadComedian) Евгений Баженов назвал это «развитием YouTube». «Люди платят для того, чтобы в том числе смотреть материалы без рекламы, а мне как контентмейкеру падают деньги», — пояснил он. ​Баженов добавил, что сам он использовать платные функции не будет, так как ему важнее донести информацию для большего числа людей.

Блогер Руслан Усачев заявил РБК, что «любой дополнительный способ монетизации — это удобно». «Это выбор, который может делать автор на YouTube, как ему удобнее зарабатывать деньги, так он и будет это делать», — сказал он.


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Комментарии



Социум
22 июня 2018  23:50
Channel Memberships обойдется в $4,99 в месяц.
YouTube вел платную подписку для увеличения доходов видеоблогеров с аудиторией от 100 тыс. подписчиков
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