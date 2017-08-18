«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки

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На протяжении всего вечера будут работать тематические площадки, интерактивные и food-зоны, различные мастер-классы.Завершится праздник пенной вечеринкой и грандиозным фейерверком!Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.17.30 – Начало праздника17.30 - Работа мастер классов, интерактивных зон17.30 – Работа food-зон17:40 – Праздничный концерт21:00 – Пенная вечеринка22:00 - ФейерверкДата проведения 20 августа 2017 года, время проведения 17:30 – 23:00, сообщает пресс-служба ДК «Древо».