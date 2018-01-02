Южно-Сахалинск не сдается: власти города установили еще одну елку взамен сгоревшей в Новый год

199

Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.Главная новогодняя ель в Южно-Сахалинске сгорела на площади Ленина во время праздничного мероприятия в ночь на 1 января. По предварительной версии, причиной происшествия стал неудачно запущенный фейерверк. Горение и тушение ели сопровождалось, по словам очевидцев, бодрыми словами и веселой праздничной музыкой. В результате инцидента никто не пострадал.Власти города пообещали установить новое дерево взамен сгоревшего.Фото: yuzhno-sakh.ru