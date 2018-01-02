Я нашел ошибку
Главные новости: 
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии.
Спасатели доставили из Рождествено в Самару и передали медикам мужчину с инсультом
Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января.
За первые сутки 2018 года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.
Южно-Сахалинск не сдается: власти города установили еще одну елку взамен сгоревшей в Новый год
Все коммунальные службы работают в штатном режиме.
Во время новогодних праздников в Самаре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано
Основной темой совещания стало подведение итогов прошедших выходных дней и новогодней ночи, а также планирование предстоящей праздничной недели.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи
Доступ к ней должнен иметь Минздрав, Минобр, МСЧ, ГИБДД. Это позволит сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог.
Дмитрий Азаров поручил создать единую информационную систему по межмуниципальным перевозкам групп детей
Дмитрий Азаров поручил организовать информирование в роддомах о дополнительных мерах поддержки семей
сегодня  Вторник, 2 января, 23:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Южно-Сахалинск не сдается: власти города установили еще одну елку взамен сгоревшей в Новый год

2 января 2018 17:59
199
Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.
Как сообщает РБК, власти столицы Сахалинской области, города Южно-Сахалинск, отчитались об установке новогодней елки взамен сгоревшей во время народных гуляний в ночь на 1 января. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.

Главная новогодняя ель в Южно-Сахалинске сгорела на площади Ленина во время праздничного мероприятия в ночь на 1 января. По предварительной версии, причиной происшествия стал неудачно запущенный фейерверк. Горение и тушение ели сопровождалось, по словам очевидцев, бодрыми словами и веселой праздничной музыкой. В результате инцидента никто не пострадал.

Власти города пообещали установить новое дерево взамен сгоревшего.




Фото:   yuzhno-sakh.ru

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 января 2018  18:06
Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января.
За первые сутки 2018 года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января.  Социум
217
2 января 2018  17:59
Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.
Южно-Сахалинск не сдается: власти города установили еще одну елку взамен сгоревшей в Новый год
Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского... Социум
198
2 января 2018  17:50
Все коммунальные службы работают в штатном режиме.
Во время новогодних праздников в Самаре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано
Все коммунальные службы работают в штатном режиме.  Социум
229
Весь список

Здравоохранение
29 декабря 2017  09:43
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского.
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно
Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского. Здравоохранение
183
28 декабря 2017  15:36
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может
Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при... Здравоохранение
232
25 декабря 2017  17:17
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.
В селе Токмакла открывается новый фельдшеро-акушерский пункт
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.   Здравоохранение
230
Весь список
Новости медицины
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
169
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
622
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
752
Весь список
Туризм
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
263
15 декабря 2017  13:26
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
279
14 декабря 2017  10:10
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
196
Весь список
Образование
25 декабря 2017  15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.
Ученые Самарского Политеха разработали схему реакции для борьбы с диабетом
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.  Образование
233
22 декабря 2017  18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.
Министр образования Ольга Васильева рассказала о компьютерной безграмотности учителей
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.  Образование
355
16 декабря 2017  13:50
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
541
Весь список

Культура
2 января 2018  13:06
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история» Акция продлится в новогодние праздники.
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история»
Акция продлится в новогодние праздники.
Культура
200
30 декабря 2017  11:19
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
Концерт состоится в гостиной музея модерна. Культура
283
29 декабря 2017  11:30
В Самаре прозвучат
В Самаре прозвучат "Колядки на Ленинградке"
Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской. Культура
228
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
450
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
439
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
607
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5992
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2221
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9160
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2800
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10927
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3194
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2901
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1781
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2170
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2065
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1724
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3361
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Популярное
за сегодня

Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам

697

На Волге у полуострова Копылово дачники спасли двух подростков, провалившихся под лед

409

В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать

359
за неделю

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

2523

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

2231
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда