Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области
31 августа 2018 21:45
70
Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета Самарской области в России и за ее пределами.
Торжественная церемония состоялась в день 80-летия Юрия Логойдо. На награждение юбиляр пригласил не только родных и близких, но и соратников, с которыми в не самые простые времена ему как председателю правительства удалось не просто стабилизировать экономическую ситуацию в области, но и вывести ее в тройку-регионов лидеров в стране.
«Для меня вручать этот знак – большая честь, – открывая церемонию, сказал Дмитрий Азаров. – Мы знаем Юрия Михайловича как человека государственного масштаба, выдающегося руководителя, стратега. Знаем, как человека, который может быть в самый сложный период для Самарской области, обеспечивал ее успешное, поистине опережающее развитие».
Люди для юбиляра на каждом этапе карьеры были на первом месте. Дмитрий Азаров особо отметил, что даже спустя два десятилетия о Юрии Логойдо жители региона говорят исключительно с уважением.
«За масштабными планами и государственными задачами Юрий Михайлович никогда не забывал о человеке, – подчеркнул Глава региона. – В каждом он видел собеседника, партнера, видел, что можно взять от человека ценного и, конечно, стремился помочь. Огромному количеству людей на территории региона вы смогли помочь, иногда в ситуациях, которые казались безвыходными».
После того, как Дмитрий Азаров вручил юбиляру знак и диплом почетного гражданина региона, Юрий Логойдо поделился: в середине 90-х ему и его коллегам только на свой страх и риск приходилось принимать решения, которые позволяли сохранять уровень благосостояния людей.
«Собирались, что называется, умные мужики и принимали определенные решения. Настолько ответственные, что порой сами не понимали, чем все закончится», – поделился Юрий Логойдо.
Он поблагодарил Главу региона, Правительство и почетных граждан Самарской области, которые единогласно поддержали инициативу о награждении.
«Казалось бы, годы прошли, для подвигов времени не осталось, а сегодняшнее событие все-таки зовет на подвиги. Придется теперь что-то предпринимать, чтобы это звание оправдывать», – сказал юбиляр.
Почетный гражданин Самарской области Юрий Логойдо родился 31 августа 1938 г. в Улан-Удэ, но вся его трудовая деятельность связана с Поволжьем. После окончания Новосибирского института инженеров водного транспорта он работал механиком, старшим мастером, начальником отдела на Тольяттинском судоремонтном заводе. Возглавлял Волгоградский и Куйбышевский судоремонтные заводы, с 1974 по 1981 год – главный инженер пароходства «Волготанкер».
С 1991 года Юрий Логойдо переходит в администрацию области, с 1994 по 1996-й возглавляет правительство региона, с 1996 года – первый заместитель Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 августа 2018 22:37
В ФПК рассказали, что с момента запуска услуги (16 июля) было оформлено более 80 билетов. Социум
27
31 августа 2018 21:45
Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета... Социум
65
31 августа 2018 21:30
Больше всего в нашей стране насчитывается автомобилей отечественного бренда LADA, на долю которого приходится более 32%. Социум
67
Здравоохранение
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
133
31 августа 2018 11:59
Препарат уже прошел испытания. Здравоохранение
136
30 августа 2018 12:29
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
248
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
120
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
793
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1033
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
175
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
350
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
324
Образование
31 августа 2018 19:06
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию университетского образования, впервые в Самарской области 8 сентября на Второй очереди набережной реки Волги... Образование
78
31 августа 2018 13:31
В рейтинг вошли 74 ведущих университета из 16 стран. Образование
185
31 августа 2018 13:13
В преддверии нового учебного года эксперты Avito выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу. Образование
144
Культура
31 августа 2018 12:27
Жителей и гостей города приглашают провести время в компании творческих коллективов губернии. Культура
164
30 августа 2018 12:19
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
233
29 августа 2018 13:29
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
178
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
174
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1151
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1367
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
288
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
817
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1449
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1024
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1839
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1603
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
302
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1220
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
833
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
927
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
929
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
677
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018