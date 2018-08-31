Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области

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В пятницу, 31 августа, Глава регионавручил знак «Почетный гражданин Самарской области» председателю правительства, первому заместителю губернатора области в 1994-2000 годахВысоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета Самарской области в России и за ее пределами.Торжественная церемония состоялась в день 80-летия Юрия Логойдо. На награждение юбиляр пригласил не только родных и близких, но и соратников, с которыми в не самые простые времена ему как председателю правительства удалось не просто стабилизировать экономическую ситуацию в области, но и вывести ее в тройку-регионов лидеров в стране.«Для меня вручать этот знак – большая честь, – открывая церемонию, сказал Дмитрий Азаров. – Мы знаем Юрия Михайловича как человека государственного масштаба, выдающегося руководителя, стратега. Знаем, как человека, который может быть в самый сложный период для Самарской области, обеспечивал ее успешное, поистине опережающее развитие».Люди для юбиляра на каждом этапе карьеры были на первом месте. Дмитрий Азаров особо отметил, что даже спустя два десятилетия о Юрии Логойдо жители региона говорят исключительно с уважением.«За масштабными планами и государственными задачами Юрий Михайлович никогда не забывал о человеке, – подчеркнул Глава региона. – В каждом он видел собеседника, партнера, видел, что можно взять от человека ценного и, конечно, стремился помочь. Огромному количеству людей на территории региона вы смогли помочь, иногда в ситуациях, которые казались безвыходными».После того, как Дмитрий Азаров вручил юбиляру знак и диплом почетного гражданина региона, Юрий Логойдо поделился: в середине 90-х ему и его коллегам только на свой страх и риск приходилось принимать решения, которые позволяли сохранять уровень благосостояния людей.«Собирались, что называется, умные мужики и принимали определенные решения. Настолько ответственные, что порой сами не понимали, чем все закончится», – поделился Юрий Логойдо.Он поблагодарил Главу региона, Правительство и почетных граждан Самарской области, которые единогласно поддержали инициативу о награждении.«Казалось бы, годы прошли, для подвигов времени не осталось, а сегодняшнее событие все-таки зовет на подвиги. Придется теперь что-то предпринимать, чтобы это звание оправдывать», – сказал юбиляр.Почетный гражданин Самарской области Юрий Логойдо родился 31 августа 1938 г. в Улан-Удэ, но вся его трудовая деятельность связана с Поволжьем. После окончания Новосибирского института инженеров водного транспорта он работал механиком, старшим мастером, начальником отдела на Тольяттинском судоремонтном заводе. Возглавлял Волгоградский и Куйбышевский судоремонтные заводы, с 1974 по 1981 год – главный инженер пароходства «Волготанкер».С 1991 года Юрий Логойдо переходит в администрацию области, с 1994 по 1996-й возглавляет правительство региона, с 1996 года – первый заместитель Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.