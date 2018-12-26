Юрий Чайка назначил прокурором Жигулевска Константина Зайцева
26 декабря 2018 20:53
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 24 декабря 2018 года № 1540-к Константин Зайцев назначен на должность прокурора Жигулевска Самарской области.
Зайцев Константин Юрьевич, 1975 года рождения, после окончания в 1997 году Самарской гуманитарной академии состоит на службе в органах прокуратуры в должностях: с 1997 по 1999 годы – следователя, старшего следователя Похвистневской межрайонной прокуратуры Самарской области, с 1999 по 2001 годы – прокурора следственного управления прокуратуры Самарской области, прокурора кассационного отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Самарской области, начальника отдела по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Самарской области. С 2001 по 2007 годы занимал должность Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, с 2007 по 2015 годы – прокурора Тольятти Самарской области, с 2015 года – прокурора Центрального района Тольятти, передает пресс-служба облпрокуратуры.
Зайцев Константин Юрьевич, 1975 года рождения, после окончания в 1997 году Самарской гуманитарной академии состоит на службе в органах прокуратуры в должностях: с 1997 по 1999 годы – следователя, старшего следователя Похвистневской межрайонной прокуратуры Самарской области, с 1999 по 2001 годы – прокурора следственного управления прокуратуры Самарской области, прокурора кассационного отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Самарской области, начальника отдела по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Самарской области. С 2001 по 2007 годы занимал должность Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, с 2007 по 2015 годы – прокурора Тольятти Самарской области, с 2015 года – прокурора Центрального района Тольятти, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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