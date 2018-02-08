Юных самарцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка

76

Организаторы: Ассоциация городов Поволжья, Администрация Самары, «Музей «Детская картинная галерея» Самары.Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства родителей или педагогов.Возрастные категории:до 6 лет;от 7 до 9 лет;от 10 до 12 лет;от 13 до 15 лет.На оборотной стороне работы необходимо указать: фамилию, имя ребенка; число, месяц, год рождения; полный почтовый адрес, телефон, e-mail; место учебы ребенка изобразительному искусству (если есть), фамилия педагога; год исполнения работы; название работы (если есть); письменное согласие оставить работы в Детской картинной галерее с личной подписью.Для участия нужно отправить готовую работу на адрес «Музей «Детская картинная галерея» 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 139. Контакты: (846) 332-20-67, childgal@samtel.ruПосле выставки работ победителей в Детской картинной галерее (Самара, октябрь – ноябрь 2018 года), передвижная выставка лучших работ отправится по городам, входящим в Ассоциацию городов Поволжья, сообщает пресс-служба администрации Самары.