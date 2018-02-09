Юные вокалисты из Самары и Самарской стали участниками международного конкурса «Ты супер!»

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Участниками первого тура стали 82 юных вокалиста. Одними из конкурсантов стали Юлия Тимофеева из Самары и Диана Анкудинова из города Тольятти, Самарская область.Юля – чуткая, отзывчивая, эмоциональная. Самостоятельная и активная. Умеет готовить, помогает бабушке. Эстрадным вокалом она занимается с 7 лет. А недавно увлеклась еще и академическим пением. Юле очень нравится джаз, в ближайших планах – освоить это музыкальное направление. Юля находит время и для занятий велосипедным спортом, рисования, лепки. Мечтает стать дизайнером интерьера.В свои 14 лет Диана пережила не одну трагедию, но несмотря на удары судьбы, осталась доброй и жизнерадостной. Диана с раннего детства занимается вокалом, она – лауреат и дипломант многочисленных вокальных конкурсов, непременная участница всех городских концертов. Она хорошо рисует, занимается художественным словом, ходит в театральною студию. На проекте она хотела бы попробовать исполнить композиции в стилях рок и джаз. Мечта Дианы – чтобы у всех детей на планете были родители.Премьера 2 сезона проекта «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ, сообщает PR-отдел НТВ.