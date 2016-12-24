Юные тольяттинцы, победившие в конкурсе елочных игрушек, получили награды от Деда Мороза

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Юные тольяттинцы очень ответственно отнеслись к этому состязанию. На конкурс поступило более двухсот новогодних поделок: снеговиков-«юидовцев», светофоров, гирлянд в виде знаков дорожного движения, ёлок-путеводителей и других замечательных творческих работ. Представителям компетентного жюри, в состав которого вошли представители полиции, было крайне сложно определить победителей., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области