Юные самарцы заинтересовались конкурсом с международным участием «Спутник»

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В этом году заявки на всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» поступили из всех 85 регионов страны. Самыми активными участниками стали: Самарская, Московская, Нижегородская, Ленинградская области и Башкортостан. В результате во второй этап конкурса отобрано 1966 человек. А всего участие в конкурсе приняли 7186 человек, что почти в 5 раз превышает показатели 2016 года.Интерес к техническому творчеству и возможность поучаствовать в уникальном проекте Самарского университета объединяет школьников по всему миру. Это подтверждают заявки поступившие в этом году от ребят из Франции, Великобритании, стран Прибалтики, а также Белоруссии, Казахстана, Украины и Таджикистана.Как отметили в оргкомитете “Спутника”, наиболее востребован он у учеников 10-х классов, они же продемонстрировали и наилучшие показатели по тестовым заданиям в своей группе. Многие школьники принимают участие в конкурсе во второй раз.Второй этап конкурса стартовал 20 ноября и продлится до 20 декабря 2017 года. Также как и первый этап, он заочный и представляет собой творческую проектную работу по одному из предложенных организаторами направлений. Так, если в 2016 году ребята разрабатывали только тему ракетно-космической техники, то в 2017 они могут попробовать свои силы еще в трех актуальных направлениях: авиационная техника; робототехника и двигателестроение.