Юные самарцы сразятся в крупнейшем онлайн-батле среди юных иллюстраторов России

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МТС совместно с редакцией #эксмодетство издательства «ЭКСМО» объявляют о запуске масштабной конкурсно-образовательной программы по художественному направлению для детей из регионов России. Юные победители творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» получат уникальную возможность – стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков, средства от продажи которой будут направлены на срочные детские операции.На онлайн-площадке «Поколения М» дети от 11 до 18 лет из любого региона России могут стать учениками опытных иллюстраторов, которые в формате видео-уроков поделятся тонкостями создания рисунков для публикации в художественной литературе. В качестве наставников выступят профессиональные художники: Игорь Панков, Юлия Школьник, Марина Литвинова, Юлия Устинова, Татьяна Ляхович, Сона Адалян, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.Чтобы побороться за победу во всероссийском творческом состязании, участникам необходимо загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный пейзаж. Творческая команда проекта выберет лучшие работы, которые станут иллюстрациями к стихотворениям Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина на страницах поэтических сборников. Работы победителей конкурса появятся на обложках этих книг.Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения «Поколения М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении. Все средства, вырученные с продажи серии книг, будут перечислены в фонд «Центр гуманитарных программ» на срочные детские операции.