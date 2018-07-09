Юные «гвардейцы» из Самарской области посетили Чемпионат мира по футболу
9 июля 2018 14:59
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Юных «гвардейцев» поощрили билетами на матч за отличные результаты, проявленные на окружных сборах. По итогам спортивных
соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание «Лучший стрелок», которое получил ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр «Юность» г.о.Самара Никита Айхлер.
В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь Российской Армии, познакомились с образцами современной военной техники. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.
Первая смена окружного лагеря «Гвардеец-2» завершилась 29 июня т.г. Дома ребят ждал приятный сюрприз. Узнав об успехах школьников, региональные власти поощрили самых активных участников окружных сборов билетами на матч чемпионата мира по футболу. «Я очень рад, что посетил игру на стадионе «Самара Арена». Это мировое событие, которое все долго ждали», - поделился впечатлениями Никита Айхлер. Он также сообщил, что после школы планирует поступать в летное училище. Вместе с Никитой игру на стадионе «Самара Арена»
посетили Даниил Горбачев, Никита Дубовой и Артем Титов, все они принимали активное участие в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, военно-спортивной эстафете и творческом конкурсе оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», который проходил с 13 по 29 июня 2018 года на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России (г. Пенза), передает пресс-служба ПФО.
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9 июля 2018 15:58
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9 июля 2018 14:59
Юных «гвардейцев» поощрили билетами на матч за отличные результаты, проявленные на окружных сборах. Социум
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