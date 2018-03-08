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Новости /  Общество /  Социум  

Юнармейскому отряду в Самаре присвоено имя Шаварша Карапетяна

8 марта 2018 14:43
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В торжественной обстановке 20 молодых ребят произнесли клятву юнармейцев. Шаварш Карапетян и Алексей Родионов, куратор юнармейского движения в регионе, передали командиру отряда юнармейское знамя.
Торжественное посвящение в юнармейцы отряда самарской школы №154 состоялось 7 марта в рамках партийного проекта «Надежда нации». В событии принял участие почетный гость, 11-кратный чемпион мира по подводному плаванию, заслуженный мастер спорта СССР Шаварш
Карапетян.

Он отметил важную роль общероссийского юнармейского движения в воспитании патриотизма, также изучении отечественной истории. Чемпион мира поделился с юнармейцами яркими моментами своей жизни и спортивной карьеры, своими достижениями, которые, по его словам, удалось достичь только благодаря привитым еще в детстве и юности чувствам патриотизма и гордости за свою страну.

В торжественной обстановке 20 молодых ребят произнесли клятву юнармейцев. Шаварш Карапетян и Алексей Родионов, куратор
юнармейского движения в регионе, передали командиру отряда юнармейское знамя. По обоюдному согласию было решено присвоить
новоиспеченному отряду имя Шаварша Карапетяна, который и станет их наставником, сообщает пресс-служба "ЕР"-Самара. 
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