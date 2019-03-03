Юлия Денисова открыла школу вокала в Самаре
3 марта 2019 15:58
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Всех присутствующих ждала уникальная возможность - мастер-класс от первой народной артистки Самарской области, руководителя вокальной школы, лауреата престижных российских конкурсов легендарной певицы - Юлии Денисовой.
Здесь же гости смогли побывать в студии звукозаписи и увидеть, где и как рождаются хиты.
Кроме розыгрыша подарков, все присутствовавшие на открытии смогли спеть в караоке вместе с руководителем школы вокала.
Школа Вокала Юлии Денисовой расположена по адресу: ул. Шостаковича, 7, здание ресторана «Балкан Гриль», передает siverkin.livejournal.com.
Фото: siverkin.livejournal.com
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