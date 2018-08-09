Юбилейный Грушинский фестиваль открыт

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Костры, палатки, песни под гитару, собрали на Мастрюковских озёрах гостей из 60 государств!Фестиваль впервые состоялся в 1968 году. Многие приезжали сюда еще детьми, а сегодня уже и сами стали родителями и посещают Грушинский со своими юными поклонниками бардовской песни.Для них работают игровые и спортивные площадки.В эти самые минуты проходит конкурс юных талантов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.