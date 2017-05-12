Юбилейная спортивно-туристская велогонка “Тур по краю” прошла в Самарской области

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С 6 по 8 мая 2017 в Похвистневском и Кинель-Черкасском районах Самарской области прошла юбилейная 10-ая многодневная спортивно-туристская гонка “Тур по краю” (Le Tour de Region). Организатором выступили спортивно-туристская велосекция Самарского Университета и спортивно-туристический клуб “ВелоСамара”.На гонку прибыло несколько десятков команд, среди которых были участники из Саратова, Самары, Похвистнево, Новокуйбышевска и других городов Самарской области.В этом году к традиционным категориям “Туризм-Любители”, “Туризм-Профи” и “Спорт” добавилась новая - “Туризм-Новички”. Она предназначена для новых участников, которые решили попытать свои силы в гонке, но сомневались, что их хватит на 3 дня. Если трасса категории “Спорт” и “Туризм-Профи” насчитывала около 300 км за три дня, то продолжительность трассы для категории “Туризм-Новички” составила “всего” 80 км. Финишем для участников категории “Туризм-Новички” являлась ночевка первого дня, а утром следующего они уже отправились домой. Участники остальных категорий продолжили соревнование.Финиш всей гонки прошел там же, где и старт - на ж/д станции “Похвистнево”.