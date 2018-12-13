Язык и хрящи вместо телятины. "Росконтроль" забраковал почти всю варёную колбасу
13 декабря 2018 18:53
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В лабораторию отправились пять образцов варёной колбасы "Телячья" — "Велком", "Мясницкий ряд", "Клинский", "Мясной дом Бородина" и "Окраина". Всех производителей уличили в нарушениях в соблюдении ГОСТа. Оказалось, что они также соврали на этикетках относительно состава своего продукта.
Согласно нормам, в состав данного сорта колбасы должна входить телятина или говядина, свинина, шпик, говяжий или свиной язык в определённом соотношении. В образцах марки "Клинский", "Велком" и "Мясной дом Бородина" размер кусочков шпика и языка был слишком крупным. А в составе варёной колбасы "Мясницкого ряда" нашли хрящи, которых быть не должно. В трёх образцах — "Велком", "Мясницкий ряд", "Мясной дом Бородина" — обнаружен незаявленный компонент: животный коллагеновый белок. В "Клинском" нашли не указанные на этикетке фосфаты.
Производители колбас "Велком" и "Мясницкий ряд" пожалели специи и переусердствовали с солью. Эксперты также указали на вяжущий привкус в этих образцах.
По результатам исследования единственным продуктом, не получившим существенных замечаний, оказалась варёная колбаса "Телячья" "Окраины".
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