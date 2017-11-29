Я нашел ошибку
Главные новости: 
Государство будет выплачивать часть процентов по ипотеке в течение трех или пяти лет.
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Машина без участия водителя успешно проехалась по заснеженной дороге.
«Яндекс» провел зимние испытания беспилотного автомобиля собственной разработки
За три года на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд руб. В среднем выплата составит 10,5 тыс. руб. в месяц.
Путин объявил о начале выплат на первого ребенка
Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ
Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ
В Штутгарте - нашем городе-побратиме уже есть трамвай с гербом Самары.
В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта
В низких местах рельефа при ясном небе и слабом ветре в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.
В Самаре будет слабоморозно без существенных осадков
Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве.
Самарских болельщиков на жеребьевке ЧМ-2018 будет представлять Елизавета Леванова - победитель конкурса "Я – суперболельщик"
Показы картины уже прошли в Москве, в Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле (кинотеатр «Красногвардеец») и Екатеринбурге. Билеты разлетались моментально, на всех показах залы были переполнены.
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
сегодня  Среда, 29 ноября, 02:28
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/11:
USD 58.41
0.13
EUR 69.49
-0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

«Яндекс» провел зимние испытания беспилотного автомобиля собственной разработки

29 ноября 2017 01:05
110
Машина без участия водителя успешно проехалась по заснеженной дороге.
«Яндекс» провел зимние испытания прототипа беспилотного автомобиля, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. В YouTube опубликованы кадры поездки беспилотника.

Несмотря на то, что прототип уже был успешно испытан на дороге, эксплуатация беспилотника в зимних условиях должна была быть проверена отдельно. Это связано с тем, что снег и лед создают дополнительные сложности для искусственного интеллекта.

«Например, для камер на машине картинка белеет, что затрудняет определение дороги, и бывает сложно или невозможно считать занесенную снегом дорожную разметку. Дополнительные трудности возникают и при считывании дорожных знаков, например в условиях снегопада. Кроме того, на покрытой льдом или заснеженной дороге машина ведет себя иначе, что также требует отдельной настройки алгоритмов, задающих ее движение», — пояснили в компании.

Испытания проводились в Подмосковье, где недавно выпал снег. Несмотря на снежный покров, машина смогла различить границы трассы и, судя по ролику, верно определить цвет светофора, остановившись на красный.




Фото: Яндекс.Такси
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 ноября 2017  01:05
Машина без участия водителя успешно проехалась по заснеженной дороге.
«Яндекс» провел зимние испытания беспилотного автомобиля собственной разработки
Машина без участия водителя успешно проехалась по заснеженной дороге.   Социум
106
28 ноября 2017  23:41
В Штутгарте - нашем городе-побратиме уже есть трамвай с гербом Самары.
В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта
В Штутгарте - нашем городе-побратиме уже есть трамвай с гербом Самары.  Социум
212
28 ноября 2017  23:15
В низких местах рельефа при ясном небе и слабом ветре в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.
В Самаре будет слабоморозно без существенных осадков
В низких местах рельефа при ясном небе и слабом ветре в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.  Социум
179
Весь список

Здравоохранение
28 ноября 2017  11:33
Успехи самарских врачей отмечены на Всероссийском конкурсе «Святость материнства» Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса.
Успехи самарских врачей отмечены на Всероссийском конкурсе «Святость материнства»
Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса. Здравоохранение
169
28 ноября 2017  10:10
В Самаре прошли Дни диабета Участники посетили мастер-классы и открытые лекции.
В Самаре прошли Дни диабета
Участники посетили мастер-классы и открытые лекции. Здравоохранение
152
27 ноября 2017  22:02
В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности. Проведен
Среди лауреатов Всероссийского конкурса «Святость материнства» есть и представитель Самарской области
В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи,... Здравоохранение
275
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
220
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
448
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
326
Весь список
Туризм
27 ноября 2017  21:10
Отдых в Египте
Отдых в Египте
 Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
59
27 ноября 2017  11:24
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян.
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
170
25 ноября 2017  09:25
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция.
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
407
Весь список
Образование
27 ноября 2017  14:47
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.
Большинство россиян выступили за обучение в школах навыкам живого общения, основам военной подготовки и ПДД
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.  Образование
232
27 ноября 2017  10:22
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть.
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
179
26 ноября 2017  11:27
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей.
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ
На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. Образование
408
Весь список

Культура
28 ноября 2017  14:45
В настоящее время Владимир творит в мастерской в Париже и поездках по Европе.
В самарской галерее «Вавилон» открывается выставка Владимира Ларева «Bonjour, Париж!»
В настоящее время Владимир творит в мастерской в Париже и поездках по Европе.   Культура
160
28 ноября 2017  13:52
В Тольятти пройдут четвертьфинальные игры юниорской лиги КВН
В Тольятти пройдут четвертьфинальные игры юниорской лиги КВН
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. Культура
147
28 ноября 2017  13:33
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут» Вход на все мероприятия творческих встреч – свободный.
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»
Вход на все мероприятия творческих встреч – свободный. Культура
151
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
120
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
191
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
288
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4842
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1727
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8609
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2435
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9778
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2820
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1745
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1426
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1773
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1659
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1392
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3026
Весь список

Мероприятия
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
В Самаре состоится награждение победителей Межрегионального конкурса «Экочудо»
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ

123

Путин объявил о начале выплат на первого ребенка

115

В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта

111
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2409

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2233

Когда зима придет в Самару?

1991
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда