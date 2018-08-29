Яндекс отказался удалять пиратский контент из поисковой выдачи
29 августа 2018 16:41
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В компании считают это требование неправомерным, а также нарушающим законодательство. Поскольку закон о пиратстве не распространяется на поисковики:
"Яндекс выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нём свои законные деньги. Яркими примерами тому служат Яндекс.Музыка, которая за последние несколько лет кардинально изменила музыкальный рынок, и КиноПоиск, активно инвестирующий в легальный видеоконтент.
В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно.
Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее.
Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда.
Как поисковая система Яндекс работает в полном соответствии с законодательством.
Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля".
24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск заявления каналов ТНТ, «ТВ-3», «2х2» и «Супер», в котором требовалось ввести временную блокировку главной страницы «Яндекса» и «Яндекс.Видео» сроком не больше 15 дней.
Яндекс будет обжаловать решение Мосгорсуда. Интересно, когда Роскомнадзор теперь заблокирует Яндекс?
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