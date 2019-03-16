"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть

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Отмечается, что "Аура" будет находить для пользователя новых друзей с помощью нейронных сетей, машинного обучения и других технологий "Яндекса", а также использовать информацию, уже представленную пользователем на других ресурсах компании. Помимо этого, люди смогут самостоятельно выбирать аудиторию для своих публикаций, например на основе возраста, пола или геолокации.Пока что попасть в новую социальную сеть можно только по приглашению от участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.В соцсети предусматривается несколько этапов модерации. Автоматическая премодерация распознает запрещенные правилами "Яндекса" слова и изображения (ненормативную лексику, шокирующие фотографии, оскорбления и тому подобное) и не пропускает их. На контент также можно пожаловаться. Тогда модераторы проверят его и в случае нарушения правил удалят.Сроки полноценного запуска новой социальной сети "Яндекс" пока не назвал.