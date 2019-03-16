Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,17 марта, 00:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть

16 марта 2019 21:58
73
Пока что попасть в новую социальную сеть можно только по приглашению от участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.
"Яндекс" начал тестировать новый социальный сервис "Аура", который будет встроен в собственное приложение компании, передает РИА Новости. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Отмечается, что "Аура" будет находить для пользователя новых друзей с помощью нейронных сетей, машинного обучения и других технологий "Яндекса", а также использовать информацию, уже представленную пользователем на других ресурсах компании. Помимо этого, люди смогут самостоятельно выбирать аудиторию для своих публикаций, например на основе возраста, пола или геолокации.

Пока что попасть в новую социальную сеть можно только по приглашению от участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.

В соцсети предусматривается несколько этапов модерации. Автоматическая премодерация распознает запрещенные правилами "Яндекса" слова и изображения (ненормативную лексику, шокирующие фотографии, оскорбления и тому подобное) и не пропускает их. На контент также можно пожаловаться. Тогда модераторы проверят его и в случае нарушения правил удалят.

Сроки полноценного запуска новой социальной сети "Яндекс" пока не назвал. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
16 марта 2019  23:09
Вывод Медведевой: крымчане действительно хотят быть частью России.
"Они за Россию": украинская журналистка подвела итоги визита в Крым
Вывод Медведевой: крымчане действительно хотят быть частью России.   Социум
44
16 марта 2019  21:58
Пока что попасть в новую социальную сеть можно только по приглашению от участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.
"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть
Пока что попасть в новую социальную сеть можно только по приглашению от участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.  Социум
67
16 марта 2019  21:14
Отмечается, что Началова скончалась после операции.
Умерла Юлия Началова
Отмечается, что Началова скончалась после операции.  Социум
227
Весь список

Здравоохранение
15 марта 2019  19:32
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к... Здравоохранение
453
14 марта 2019  15:58
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.
В Новокуйбышевске обсудили меры по раннему выявлению ВИЧ и туберкулеза
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему... Здравоохранение
298
13 марта 2019  09:53
Названы вредные людям старше 30 лет продукты В этом возрасте замедляется метаболизм.
Названы вредные людям старше 30 лет продукты
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
634
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
190
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
442
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
725
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
430
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
380
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
420
Весь список
Образование
15 марта 2019  13:56
В Самарском регионе продолжается подготовка к проведению итогового госэкзамена
В Самарском регионе продолжается подготовка к проведению итогового госэкзамена
В тренировочном экзамене по профильной математике участвовали 150 обучающихся. Образование
350
14 марта 2019  10:36
Какие изменения ждут самарские вузы? Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Какие изменения ждут самарские вузы?
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Образование
431
13 марта 2019  09:59
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Образование
464
Весь список

Культура
16 марта 2019  11:22
Самарцев приглашают на открытие выставки канадского театрального фотографа Николя-Франк Вашона
Самарцев приглашают на открытие выставки канадского театрального фотографа Николя-Франк Вашона
Выставка подготовлена при поддержке Посольства Канады в РФ. Культура
213
15 марта 2019  12:52
Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
Гостей ждут выставки и экскурсии. Культура
252
15 марта 2019  12:40
Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает на лекцию об истории крымских достопримечательностей
Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает на лекцию об истории крымских достопримечательностей
Предварительная запись обязательна. Культура
249
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
221
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
559
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1022
Весь список


Видео
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
283
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1200
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
447
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
711
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
856
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
858
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1326
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1485
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
725
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
828
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1276
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1032
Весь список

Мероприятия
Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму
В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России
Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные