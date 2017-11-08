Яндекс изучил поисковые запросы про Самару

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Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.По популярности в поисковых запросах к Яндексу у Самары восьмое место. За год про неё спрашивали около 51 миллиона раз — чаще, чем про другие города Поволжья. Самарой больше всего интересуются в соседнем Тольятти, а также в Оренбурге и Ульяновске. В самой Самаре тоже ищут Тольятти, а ещё — Москву и Уфу.Пользователи из других городов чаще всего упоминают Самару в поисковых запросах в связи с туризмом и поездками по Волге: [туры в турцию из самары 2017 все включено], [туры по волге из самары 2017 теплоходы цены], [тольятти самара речной транспорт]. Довольно популярны местный форум нумизматов — [самарский форум нумизматики 25 рублей стрельба из карабина], футбольный стадион — [стадион в самаре к чм 2018] и ансамбль «Калина» — [ансамбль калина самара все песни слушать]. Также много спрашивают про самарские университеты: технический, медицинский, аэрокосмический и педагогический.Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).