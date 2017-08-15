«Яндекс.Такси» решил страховать пассажиров такси

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По словам руководителя отдела регионального развития компании Алексея Федотова, новый сервис изначально может быть протестирован в нескольких городах.Представитель «Яндекс.Такси» заявил, что вопрос, как будет реализовано страхование пассажиров, пока обсуждается. «Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», — заявил он, уточнив, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю может быть в пределах 2 млн руб.В компании Uber, договорившейся с «Яндексом» об объединении сервисов такси в России и ряде соседних стран, заявили, что также прорабатывают опцию страхования.Источник газеты на финансовом рынке считает, что стоимость страховки для пассажиров может составить 3–5 руб. за поездку.По словам директора по корпоративным отношениям «Fasten Россия» Александра Костикова, вопрос заключается в том, как будет реализовано страхование, «смогут ли страховщики обеспечить аналогичное страхование per ride вместо привычного ОСАГО, при этом доступное по цене».Фото: «Яндекс.Такси»