«Яндекс.Деньги» оценили расходы россиян в зарубежных новогодних поездках

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На втором месте по размеру среднего чека оказалась Австрия с 4605 руб., на третьем — Таиланд с 4559 руб. В топ-5 также вошли Армения (3953 руб.) и Германия (3708 руб.). Для сравнения: летом 2017 года российские туристы больше всег​о тратились в Германии — средний чек там составлял 5475 руб. Следом шли Таиланд (4604 руб.) и Турция (4158 руб.).Наименьший средний чек во время новогоднего отпуска был зафиксирован в Белоруссии (1295 руб.), Польше (1499 руб.) и Грузии (1426 руб.). Именно Белоруссия и Польша оказались в топе самых популярных направлений, в которых пользователи «Яндекс.Деньги» провели отпуск. В пятерку также вошли Таиланд, Чехия и Германия.«Яндекс.Деньги» также проанализировали непопулярные направления для путешествий в новогодние каникулы. Наименьшим спросом пользовались Гваделупа, Исландия, Монако, Мьянма и Мартиника.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что данные «Яндекс.Деньги» не отражают правильную картину туристического спроса. Например, в Белоруссию, у которой открыта граница с Россией, многие едут не как туристы, а к родственникам.По ее словам, направлением отдыха номер один на Новый год уже много лет является Россия. Самыми популярными на новогодние праздники были туры в Краснодарский край, следует из статистики продаж трех ведущих онлайн-агрегаторов пакетных туров (Onlinetours.ru, Слетать.ру и Travelata.ru), которые анализировал АТОР. Среди зарубежных направлений первое место по доле проданных туров занял Таиланд. «Если мы говорим о классических туристах, которые останавливаются в гостиницах, санаториях, пансионатах, их будет всего около 1 млн», — пояснила Ломидзе.