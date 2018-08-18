Я вас не звал! В Британии пропавший попугай обматерил спасателей и улетел

68

Когда один из спасателей поднялся к птице по лестнице и сказал: "Я люблю тебя", чтобы завоевать его расположение, Джесси вначале ответил взаимностью. Однако внезапно попугай рассердился и начал нецензурно выражаться в адрес своего спасителя.Также сообщается, что спустя некоторое время птица всё-таки прилетела домой.