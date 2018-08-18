Я вас не звал! В Британии пропавший попугай обматерил спасателей и улетел
18 августа 2018 22:41
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Когда один из спасателей поднялся к птице по лестнице и сказал: "Я люблю тебя", чтобы завоевать его расположение, Джесси вначале ответил взаимностью. Однако внезапно попугай рассердился и начал нецензурно выражаться в адрес своего спасителя.
Также сообщается, что спустя некоторое время птица всё-таки прилетела домой.
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