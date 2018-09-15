"Я худею". Рассказ пациентки о сутках, проведённых в "метаболической камере"
15 сентября 2018 22:20
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В "метаболической камере" есть только велотренажёр, туалет и кровать. Медсёстры круглосуточно наблюдают за подопечным через прозрачные стены из плексигласа и с помощью видеокамеры на потолке. Пищу передают через специальное окошко. К телу пациента прикреплены пульсометр и три акселерометра — на запястье, талии и лодыжке.
В мире есть всего около тридцати "метаболических камер", три из них — в NIH. Здесь исследуют причины возникновения ожирения, метаболического синдрома и диабета. Но я согласилась на добровольное заточение не только для того, чтобы помочь науке. Я хотела понять, как моим близким и друзьям удаётся оставаться в форме, всё время потребляя вредную пищу. Я не могла себе позволить такого удовольствия. Я думала, что всё дело в моём "медленном метаболизме".
В женских журналах пишут, что метаболизм — это простой процесс, которым можно управлять с помощью "ускорителей обмена веществ", таких как перец чили, кофе или кето-диета. На самом деле это совокупность тысяч химических реакций и мы слабо на них влияем.
От 65 до 80 процентов калорий наш организм тратит на поддержание работы мозга, сердца и остальных органов. На физическую активность приходится от 10 до 30 процентов энергии. И ещё 10 процентов — на переваривание пищи. На уровень метаболизма влияют соотношение мышечной и жировой ткани в организме, возраст и генетическая предрасположенность.
Первые попытки измерить скорость обмена веществ относятся к началу XVII века. Итальянский врач Санторио Санкториус придумал устройство, с помощью которого взвешивал себя до и после еды, сна, похода в туалет и даже секса. Он зафиксировал колебания массы тела и объяснил это "неощутимым потоотделением". Через сто лет французский химик Антуан Лавуазье использовал для тех же целей "ледяной калориметр". Он измерял, с какой скоростью тает лёд вокруг клеток с животными.
"Метаболическая камера" устроена немного иначе. Во время исследования я сдала ряд тестов — от анализа крови до ЭКГ. Учёные фиксировали, как я двигаюсь, что ем и какое количество калорий трачу. Я потребляла пищу и занималась на велотренажёре через строго определённые временные интервалы. Но это ещё не всё.
Комната, в которой я находилась сутки, была почти герметичной. С помощью специальных датчиков исследователи фиксировали, как в помещении меняется соотношение кислорода и углекислого газа. Кислород нужен организму, чтобы "разблокировать" калории, содержащиеся в пище, а углекислый газ выделяется в конце процесса. Этот способ позволяет измерить малейшие (вплоть до 1 процента) колебания энергетического баланса организма.
И вот наконец результаты исследования. Мой обмен веществ оказался абсолютно нормальным, а не "замедленным", как я думала. Сердце тоже было в норме. Давление — в порядке. Уровень холестерина в крови не превышал допустимых значений. На велотренажёре я сожгла лишь 17% от общего количества потраченных за день калорий, а во время сна — больше, чем когда я просто отдыхала.
Я поняла, что не существует универсального метода похудения. А ещё — что нет никакой чудо-пилюли, ускоряющей обмен веществ. Похудение — это ежедневная и очень нелёгкая работа. Я стараюсь не употреблять вредную пищу, ем больше овощей и фруктов, ложусь спать пораньше. На работу хожу пешком или езжу на велосипеде. По выходным бегаю, плаваю и занимаюсь йогой. А главное — мой разум свободен от широко распространённых мифов о метаболизме.
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