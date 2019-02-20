"Я думаю, что больше". Макаревич объяснил свои слова о 80% идиотов на Земле
20 февраля 2019 18:48
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— Речь идёт о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80% жителей Земли — идиоты (я-то думаю, что больше, особенно судя по реакции), — написал певец в "Фейсбуке", назвав очередной истерикой вызванный его словами резонанс.
Фронтмен "Машины времени" выразил удивление, что россияне "оскорбились" фразой, "выдранной" из его интервью. Он напомнил, что 40 лет назад никого не возмущали похожие по смыслу слова из песни "Битва с дураками". По его словам, тогда все ликовали, а теперь "оскорбляться научились".
Ранее Макаревич призвал запретить орать по телевизору одновременно нескольким выступающим, поскольку это просто калечит психику людей. Вместе с тем музыкант призвал "принять как данность", что" 80% жителей Земли — идиоты".
Фото: соцсети
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