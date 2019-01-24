XV Самарская археологическая конференция пройдет в музее Алабина
24 января 2019 15:17
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Открытие состоится 26 января в 10:00 в читальном зале библиотеки музея. Самарские археологи подведут предварительные итоги полевого сезона 2018 года, который был насыщенным и богатым на интересные находки.
Организаторами конференции выступают Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Самарское археологическое общество, Самарский государственный социально-педагогический университет, ООО «Гефест», Институт истории и археологии Поволжья, ГБУК «Наследие».
Совместная археологическая экспедиция СОИКМ им. П.В. Алабина и СГСПУ завершила исследования могильника эпохи энеолита Екатериновский мыс в Безенчукском районе. Интересные результаты были получены самарскими археологами при раскопках на территории г. Самары: исследовались сразу несколько объектов на территории Иверского монастыря, Покровского кладбища, Хлебной площади.
На территории Самарской области раскопки проводились на памятниках практически всех эпох – от мезолита (стоянка Кочкари I) до средневековья (золотоордынское поселение на Cамарской Луке Брусяны III). Прекрасный материал эпохи бронзы и раннего железного века
получен при раскопках курганов в Кинельском и Нефтегорском районах.
Объектами исследования самарских археологов в 2018 году являлись также памятники на территории Саратовской и Астраханской областей, Республики Марий Эл.
В прошлом году были продолжены работы единственной в России Самарской экспедиции по экспериментальному изучению истории древнего гончарства на базе СГСПУ с участием специалистов ИА РАН (г. Москва).
В ряде докладов будут представлены результаты научных исследований самарских археологов, посвященные ключевым темам древнейшей истории края. Традиционно будут заслушаны доклады аспирантов, магистрантов и студентов в плане подготовки на Урало-Поволжскую археологическую студенческую конференцию, которая состоится в г. Кургане в начале февраля.
К работе конференции планируется выставка новых материалов, полученных в полевом сезоне 2018 года и презентация изданий результатов археологических исследований, передает пресс-служба облправительства.
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