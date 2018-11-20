Взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии

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- В этом году мы начали создавать взвода военной полиции в отдельных бригадах и полках, уже создано 76 таких подразделений в военных округах и на Северном флоте и 13 в 12 Главном управлении, - сказал генерал, - В 2019 году такие же взводы появятся во всех дивизиях и армиях.Сборы руководящего состава органов и подразделений военной полиции, которые сегодня стартовали в Самарской области, являются самыми масштабными за время существования военной полиции. В них принимают участие подразделения из более 80 регионов России, а также начальники подразделений, дислоцированных на российских военных базах в Казахстане, Таджикистане и Армении. Сборы продлятся до 23 ноября, активная фаза пройдет на Рощинском полигоне, где пройдет показное учение с привлечением специальных бронеавтомобилей военной полиции "Тигр-М" и "Тайфун", вертолетов Ми-8, с привлечением мотострелковых, инженерных и других подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства