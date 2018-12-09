Выставка рекордов и фактов "Веришь или Нет?" теперь в Самаре
9 декабря 2018 16:58
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Самая нестандартная сеть музеев и развлечений в мире, абсолютный лидер на рынке развлечений России КОРПОРАЦИЯ «BIG FUNNY» теперь и в Самаре!
Выставка ориентирована на любой возраст и интересна всем, вне зависимости от того, придете Вы один или с компанией.
Все экспонаты выставки интерактивны и подразумевают полную включенность гостей в происходящее. Никакой статики, приглушенных разговоров и строгих музейных работников. Экспонаты и инсталляции можно и нужно трогать, фотографировать, изучать, становясь частью сюжета!
Вы никогда не видели ничего подобного! Более 80 экспонатов из 70 стран мира один необычнее другого!
На нашей выставке можно:
-обнять девушку с самой тонкой талией в мире;
-увидеть, как охотиться непентес;
-узнать, с чем едят кивиак;
-побывать в городах Марса;
-погладить козленка с семью ногами;
-примерить средневековые маски позора;
-поучаствовать в таинственных обрядах разных народов мира;
-познакомиться с кровожадной «Железной девой».
Тайны и загадки природы, рекорды из книги Гиннеса, удивительные традиции разных стран и феномены человеческого организма, передает vk.com/verish_ili.
Выставка с 5 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Выставка работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ул. Красноармейская 131 ТК Гудок, 3-й этаж, левое крыло.
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Комментарии
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Вы никогда не видели ничего подобного! Более 80 экспонатов из 70 стран мира один необычнее другого! Социум
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