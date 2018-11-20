Выставка «О нарядах и обрядах» откроется в Самарском музее Алабина

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На выставке представлены предметы, сопровождающие различные моменты жизни: сватовство, свадьбу, начало и окончание сельскохозяйственного года, Масленицу и др. Экспозиция наглядно демонстрирует богатство и красоту русских народных обычаев, обрядов и нарядов, соответствующих случаю.Во время работы выставки будут проводиться мастер-классы по народным ремеслам, интерактивные занятия для школьников, состоится лекция об отражении обрядовой тематики в живописи. В рамках открытия пройдет эксклюзивная авторская экскурсия по выставке «О нарядах и обрядах».Выставка продлится до 10 февраля 2019 года.Фото: минкультуры СО