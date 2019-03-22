Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина

98

Выставка позволит посетителям побывать за кулисами театра и в гримёрной, узнать, как создается спектакль, и посетить театральные сокровищницы - реквизиторский цех и костюмерную.Отдельным блоком будет представлена работа театральных художников, чья профессия является особенной в мире театра, – это эскизы костюмов и оформление сцены к различным спектаклям. Именно от театральных художников во многом зависит верное восприятие зрителем авторских мыслей, идеи спектакля. Из собрания музея представлены фотографии постановок и личные вещи главного художника Куйбышевского театра драмы им. М. Горького, заслуженного работника культуры РСФСР Ильи Яковлевича Мендковича. Среди его лучших работ - сценография и оформление спектаклей «Гамлет» У. Шекспира, «Ревизор» Н. Гоголя, «Фома Гордеев» М. Горького.Особую атмосферу спектакля создают костюмы. Посетители оценить красоту и пышность театральных платьев и костюмов, в которых актеры самарской сцены играли в наиболее известных спектаклях: «Мамаша Кураж», «Ревизор», «Много шума из ничего», «Жертвы века».Посещая театр, многие из предметов публика не видит никогда – макеты и эскизы декораций, грим, а бутафорию может увидеть только из зрительного зала. На выставке же все детали можно разглядеть в непосредственной близости. Большая часть экспозиции представлена макетами декораций спектакля «Ромео и Джульетта», эскизами декораций и костюмов для спектаклей «Денискины рассказы», «Маугли»,«Чайка».Не останутся без внимания и юные посетители выставки. Самарским театром кукол подготовлена театральная композиция из спектакля «Спящая красавица». В программе работы выставки предусмотрена встреча с актерами самарских театров, выступление детских театральных коллективов.Выставка, организованная в Год театра в России, создана в партнёрстве с Самарским академическим театром оперы и балета, Самарским академическим театром драмы им. М. Горького, Самарским театром юного зрителя «СамАрт», Самарским областным театром кукол,сызранским Драматическим театром им. А.Н. Толстого.Выставка продлится до 26 мая 2019 года, передает пресс-служба облправительства.Фото: culture.ru