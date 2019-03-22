Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
22 марта 2019 17:02
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Выставка позволит посетителям побывать за кулисами театра и в гримёрной, узнать, как создается спектакль, и посетить театральные сокровищницы - реквизиторский цех и костюмерную.
Отдельным блоком будет представлена работа театральных художников, чья профессия является особенной в мире театра, – это эскизы костюмов и оформление сцены к различным спектаклям. Именно от театральных художников во многом зависит верное восприятие зрителем авторских мыслей, идеи спектакля. Из собрания музея представлены фотографии постановок и личные вещи главного художника Куйбышевского театра драмы им. М. Горького, заслуженного работника культуры РСФСР Ильи Яковлевича Мендковича. Среди его лучших работ - сценография и оформление спектаклей «Гамлет» У. Шекспира, «Ревизор» Н. Гоголя, «Фома Гордеев» М. Горького.
Особую атмосферу спектакля создают костюмы. Посетители оценить красоту и пышность театральных платьев и костюмов, в которых актеры самарской сцены играли в наиболее известных спектаклях: «Мамаша Кураж», «Ревизор», «Много шума из ничего», «Жертвы века».
Посещая театр, многие из предметов публика не видит никогда – макеты и эскизы декораций, грим, а бутафорию может увидеть только из зрительного зала. На выставке же все детали можно разглядеть в непосредственной близости. Большая часть экспозиции представлена макетами декораций спектакля «Ромео и Джульетта», эскизами декораций и костюмов для спектаклей «Денискины рассказы», «Маугли»,
«Чайка».
Не останутся без внимания и юные посетители выставки. Самарским театром кукол подготовлена театральная композиция из спектакля «Спящая красавица». В программе работы выставки предусмотрена встреча с актерами самарских театров, выступление детских театральных коллективов.
Выставка, организованная в Год театра в России, создана в партнёрстве с Самарским академическим театром оперы и балета, Самарским академическим театром драмы им. М. Горького, Самарским театром юного зрителя «СамАрт», Самарским областным театром кукол,
сызранским Драматическим театром им. А.Н. Толстого.
Выставка продлится до 26 мая 2019 года, передает пресс-служба облправительства.
Фото: culture.ru
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